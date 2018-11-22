Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta heyecanı başlıyor
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının da oynanacağı Süper Lig'de 13. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

24 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)

25 Kasım Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

26 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)

Muhabir: Süha Gür

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