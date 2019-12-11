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Spor Toto, CEV Challenge Kupası'nda Luboteni'ye konuk olacak
ANKARA (AA) - Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Spor Toto, yarın deplasmanda Kosova temsilcisi Luboteni ile karşılaşacak.Ferizaj kentindeki Palestra Bill Clinton Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de...
Spor 11.12.2019, 09:53
ANKARA (AA) - Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Spor Toto, yarın deplasmanda Kosova temsilcisi Luboteni ile karşılaşacak.
Bu maçın rövanşı ise 17 Aralık'ta yapılacak.
Spor Toto, bir üst tura yükselmesi durumunda Hebar (Bulgaristan)-Aluron Virtu (Polonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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