Spor Toto 1. Lig'de finalistler belli oluyor

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.
Hatayspor, Adana Demirspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep takımları arasında yapılan play-off maçlarının ardından Süper Lig'e adını yazdıran son ekip belli olacak.
Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta ise hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.
Play-off'ta 22 Mayıs Çarşamba günü yapılan ilk maçlarda Adana Demirspor seyircisi önünde Hatayspor ile golsüz berabere kalmış, Gazişehir Gaziantep ise sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yenmişti.
Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirleyecek play-off finali 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.