Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor

- Ligde haftanın açılış maçında Osmanlıspor, yarın Balıkesirspor Baltok'u ağırlayacak

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 20. haftası yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış maçında Osmanlıspor, saat 19.00'da sahasında Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak.

1. Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok (Osmanlı)

2 Şubat Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi)

13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor (Bornova)

16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Yeni Eskişehir)

16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (5 Ocak Fatih Terim)

3 Şubat Pazar:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Hatayspor-Denizlispor (Antakya Atatürk)

16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor (Zafer)

4 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (İzmir Atatürk

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