Spor Toto 1. Lig ilk hafta programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:
10 Ağustos Cuma:
21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
11 Ağustos Cumartesi:
19.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)
21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)
21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
12 Ağustos Pazar:
19.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor (Osmanlı)
21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)
13 Ağustos Pazartesi:
21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Muhabir: Metin Arslancan