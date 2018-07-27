Spor Toto 1. Lig ilk hafta programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:

10 Ağustos Cuma:

21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

11 Ağustos Cumartesi:

19.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)

21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

12 Ağustos Pazar:

19.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor (Osmanlı)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Muhabir: Metin Arslancan