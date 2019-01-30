Sorgun Belediyespor’da transfer

YOZGAT (AA) - Türkiye Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, Küba Milli takımının smaçörü Abrahan Alfonso Gavilan’ı transfer etti.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural, 1995 doğumlu Abrahan’ın, son olarak ülkesinin La Habana spor kulübünde oynadığını ve oradan transfer edildiğini söyledi.

Küba milli takımında başarılı grafik çizen Abrahan’ın Sorgun Belediyespor'a çok büyük katkıları olacağını vurgulayan Vural, "Biz sezon öncesi hedefimizi Efeler Ligi olarak belirledik. Buna göre çalışma yaptık. Ancak bazı transferlerimizden istediğimiz sonuçları alamayınca takım kadrosunda önemli değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Devre arasında 5 oyuncu ile yollarımızı ayırırken yerine bir o kadar da transfer yapmaya çalıştık. Şu anda Sercan, Yusuf, Çağlar ve Abrahan’ı kadromuza kattık." dedi.

Vural, bir oyuncuyla daha görüşmelerin sürdüğünü, kısa sürede sonuçlanacağını sözlerine ekledi.