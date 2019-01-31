Sorgun Belediyespor'da transfer

YOZGAT (AA) - Erkekler Voleybol 1. Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, Brezilya milli takımı pasör çaprazlarından Renan Zanatta Buiatti’yi transfer etti.

İtalya Ligi ve Kupası’nda bir sezonda toplam 985 sayı, 849 atak, 84 blok ve 52 servis üreten, İtalya ekibi Castellana Grotte takımının formasını giyen 2,17 boyundaki 1990 doğumlu Renan Zanatta Buiatti, Sorgun Belediyespor'a transfer oldu.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural AA muhabirine, transferde büyük bir başarıya imza attıklarını, dünyaca ünlü voleybolcuyu takıma kazandırdıklarını belirtti.

Efeler Ligi takımlarının kadrosunda görmek istediği Brezilyalı Buiatti'yi transfer ettiklerini belirten Vural, "Ara transfer döneminde çok önemli transferler yaptık. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Hatay Büyükşehir Belediyespor maçında hocamızın yer vermesi durumunda bu oyuncular forma giyebilecek. Öncelikli hedefimiz Hatay maçı, ardından play-off'ta mücadele etmek." dedi.

