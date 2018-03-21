Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı TVF 1. lige yükseldi

YOZGAT (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı Adıyaman'da oynanan final karşılaşmalarının ardından 1. Lige yükseldi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalar 2 grup halinde 8 takım mücadele etti. Rakiplerini set vermeden yenen Sorgun Belediye Voleybol Takımı 1. Lige çıktı.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada takımlarının 2. ligde ilk yılları olmasına rağmen, finallerde büyük bir başarı sergileyerek oynadığı tüm maçları kazanıp 1. lige çıktığını söyledi.

Takımlarının hem ilçelerini hem de Yozgat'ı en iyi şekilde temsil ettiğini dile getiren Şimşek, "Birinci ligde de iyi bir yer edinmek ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bize bu sevinci yaşatan sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum." dedi.