Sorgun Belediyespor play-off'ta

YOZGAT (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor, grubunu ikinci bitirerek play-off'ta mücadele etmeye hak kazandı.

Grubun son maçında evinde lider Sungurlu Belediyespor ile karşılaşan Sorgun Belediyespor'un maçı 3-2 kaybetmesine rağmen play off'a yükselmesi ilçede sevinçle karşılandı.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Hikmet Vural, takımın elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını ve play off'ta da aynı başarıyı göstererek finale yükseleceklerini söyledi.

Vural, Sorgun Belediyespor olarak bu yıl hem futbol hem de voleybolda büyük hedeflerinin olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Öncelikli hedefimiz pazartesi günü Elazığ’da başlayacak yarı final müsabakaları. Bu müsabakalarda rakiplerimizde belli oldu. Pazartesi günü saat 14.00 de Yakup Kılıç Spor Salonunda Diyarbakır Peyasspor ile oynayacağız. Salı günü ise ikinci grubu birinci bitirecek takımlardan ya Oylat Kap İnegöl Belediyespor ya da Ankara Maliye İhtisas ile son gün de Bitlis Türşad ile karşılaşacağız. Takımımızın bu karşılaşmalardan galibiyet ile ayrılıp, finallere yükseleceğine inanıyorum. Grup maçlarında ilçemizi başarı ile temsil eden voleybolcularımıza ve hocalarına, ayrıca kulübümüze büyük destek veren Belediye Başkanımız Ahmet Şimşek’e teşekkür ediyorum."