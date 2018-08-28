SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, kırmızı-beyazlı ekibin izleyenlere zevk veren bir takım olduğunu, ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını söyledi.

Tuna, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde hafta sonu sahalarında oynadıkları Kasımpaşa maçında alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Futbolcuların net pozisyonlara girdiğini, ancak gol atamadıklarını anlatan Tuna, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Geride kalan maçları değerlendirdiklerini ve önlerindeki maçlara baktıklarını dile getiren Tuna, "3 haftalık raporlarımız var onları değerlendirdik ve buna göre de zaten Sivasspor'un sezon sonu veya bundan sonraki süreçte bu oyunla nerelere gelebileceğini öngörebilen bir yapıya sahibiz. İyi bir kadromuz var." dedi.

Transferde son haftaya girildiğini anımsatan Tamer Tuna, şunları kaydetti:

"Eksiklerimiz var, transferin son haftası ve bunlar üzerinde çalışıyoruz. Onları da eğer yerine koyabilirsek bunun da üzerinde bir takım olacağız. Her maçı kazanabilecek bir potansiyelimiz var. Ligde üst düzey bir takım gibi zaten oynuyoruz. Futboldan zevk alan bir takımız, sonuçlardan zevk almadığımız ortada. Sonuçları değiştirerek artık bu oyunu daha zevkli hale dönüştürmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirecek hem ekip, hem takıma, hem de iyi bir şehre sahibiz."





- Transfer çalışmaları





Takımda yollarını ayıracakları futbolcuların bulunduğunu aktaran Tuna, "Görüştüğümüz hem forvet, hem de kanat oyuncuları var. N'dinga'nın sakatlığından sonra orta sahaya bir düşüncemiz oldu. Çalışmalar devam etmekteydi bir sonuç alamamıştık, artık son hafta bir sonuç alınacaktır. Giden oyuncularla ilgili çalışmalar var, bunlar bitmek üzere. İki ya da üç oyuncu belki ayrılabilir, bir oyuncuyla da sınırlı kalabilir. Ama takviye edilecek oyuncular var." ifadelerini kullandı.





- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, 1 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından futbolcular, gruplar halinde şut çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle Delvin N'dinga katılmazken, Vitaly Dyakov ve Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı koştu.