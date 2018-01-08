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Sneijder basına tanıtıldı

Katar'ın El-Gharafa takımı, 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Sneijder'i basına tanıttı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:38
Sneijder basına tanıtıldı
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DOHA (AA) - Katar'ın El-Gharafa takımı, 1,5 yıllığına kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'i basına tanıttı.

Yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek Sneijder, Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı gerçekleştirdi.

El-Gharafa'ya tecrübelerini aktarmaya çalışacağını dile getiren Sneijder, "Katar'da spor gelişmiş durumda. Bu anlaşma çok hızlı gerçekleşti. Bazı arkadaşlarımla oturup konuştuk. Çin'e veya ABD'ye gideceğim yönünde haberler vardı ama ben Katar'ı seçtim." ifadelerini kullandı.

"18 aylık sözleşmem var"

Katar'da forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "18 aylık sözleşmem var. Katar'ı iyi biliyorum. Benim için iyi bir seçim. Ayrıca Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması muhteşem." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'da 2013-2017 yıllarında forma giyen Sneijder, sezon başında transfer olduğu Fransa temsilcisi Nice'te sadece 5 lig maçında görev yapmıştı.

Muhabir: Serhat Bağbars, Serdar Bitmez

Anahtar Kelimeler:
El-GharafaSporWesley Sneijder
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