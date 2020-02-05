'Siz Üşürseniz Biz Donarız'

Ürgüp ilçesinde Ürgüp Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası Futsal turnuvasında yarı final maçı öncesi, Ürgüp Belediyesi oyuncuları Elazığ ve Malatya’da illerinde depremden dolayı yaşamlarını yitiren ve ailelerinin acısını paylaşma adına, evleri yıkılan ve ağır hasar alması sonucu mağdur olan vatandaşların sert kış şartları içerisinde üzüntülerine ve sıkıntılarına ortak olma adına sahaya “SİZ ÜŞÜRSENİZ BİZ DONARIZ” pankartıyla çıktılar.