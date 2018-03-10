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Sivas'ta galip çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

10 Mart 2018 Cumartesi 16:00
Sivas'ta galip çıkmadı
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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

İlk yarı

11. dakikada topla hareketlenen Robinho'nun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

13. dakikada Sivasspor öne geçti. Robinho'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Kone, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bifouma'nın şutunda top kaleci Ramazan Köse'den döndü. Yaşanan karambolde meşin yuvarlak Bifouma'ya çarparak auta çıktı.

18. dakikada Kasımpaşa eşitliği sağladı. Veysel Sarı'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mbaye topu arka direkte müsait durumdaki Eduok'a gönderdi. Boş pozisyonda topla buluşan Eduok, topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

60. dakikada sol kanattan Ziya Erdal'ın ortasında savunmadan seken topa ceza sahası dışından sert vuran Ndinga, meşin yuvarlağı yandan dışarı gönderdi.

71. dakikada Robinho'nun ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse kontrol etti.

74. dakikada Mert Hakan Yandaş'tan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Kone'nin şutunda, meşin yuvarlağa kaleci Ramazan Köse sahip oldu.

81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mbaye'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

86. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. 85. dakikada Veysel Sarı ile Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki mücadelesinde Emre yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 86. dakikada penaltıyı kullanan Kone, topu ağlara gönderdi. 2-1

88. dakikada sol kanattan Trezeguet'in ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Mbaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan'da kaldı.

90+2. dakikada Kasımpaşa yeniden eşitliği sağladı. Mbaye'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Muhabir: Önder Felek

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolKasımpaşaSporSpor Toto Süper Lig
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