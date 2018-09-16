Sivas'ta beraberlik

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 2-2 tamamlandı.
3. dakikada Robinho'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Sehic, topu tokatlayarak uzaklaştırdı.
5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, golü buldu. Sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Emrah Başsan, Uğur Çiftçi'nin müdahalesi sonrası yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Scuk, topu filelere gönderdi: 0-1
25. dakikada soldan ceza alanına giren Robinho'nun çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
29. dakikada Lennart Thy'nin pasında Gilles'in ceza alanı sol çaprazından bekletmeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle çıkardı.
36. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru eşitledi. Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Sehic, topu güçlükle çıkardı. Arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Emre Kılınç, topu filelerle buluşturdu: 1-1
55. dakikada Demir Grup Sivasspor, öne geçti. Orta sahada Lokman Gör'den kaptığı topla hızla mesafe kat ederek ilerleyen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Kone'ye aktardı. Kone'nin ceza alanı sağ çaprazından uzak köşeye yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
68. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Robinho'nun pasında ceza alanında topla buluşan Kone'nin vuruşunda son anda araya giren Taylan Antalyalı, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
76. dakikada Rybalka'nın ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda top, yandan auta çıktı.
79. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, maçta yeniden eşitliği sağladı. Lokman Gör'ün soldan ceza alanına ortasında yükseklik kazanan meşin yuvarlağı takip eden İbrahim Akdağ, topu filelere gönderdi: 2-2
88. dakikada Emrah Başsan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Munsy'nin vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
90+2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ortasında ceza alanında iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda kaleci Sehic, topu güçlükle kornere tokatladı.
Mücadele, 2-2 tamamlandı.
Muhabir: Önder Felek