Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Sivas'ta badminton müsabakaları

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkek/Kız Badminton Müsabakalarında, Ulaş Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu kız öğrencileri il 2'ncisi oldu.Gençlik Hizmetleri ve Spor ile İl Milli Eğitim müdürlüklerince...

09 Mart 2018 Cuma 11:15
Sivas'ta badminton müsabakaları
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Küçük Erkek/Kız Badminton Müsabakalarında, Ulaş Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu kız öğrencileri il 2'ncisi oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor ile İl Milli Eğitim müdürlüklerince 12 okulun katılımıyla Okullar Arası Küçük Erkek/Kız Badminton Müsabakaları gerçekleştirildi.

Müsabakalarda Ulaş Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu kız öğrencileri Sivas 2'ncisi oldu.

Okul müdürü Yusuf Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının geçmiş yıllarda da aldığı başarıları anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul müdür yardımcısı Rahmi Yıldız da öğrencilerin okullarında spor salonunun olmamasına ve bir çok eksikliklerinin bulunmasına rağmen başardıklarını belirterek, "Badminton antrenmanlarını spor salonumuz olmadığı için sınıf ve okul koridorlarında tamamladık. Buna rağmen emeğimizin karşılığını aldık, çok mutluyuz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Badminton MüsabakalarıEnikarahisar Mehmet Ali Demet OrtaokuluOkullar ArasıUlaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim