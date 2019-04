Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

SİVAS (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.

Maçın 9. dakikasında Rybalka'nın kaleyi karşından gören pozisyonda uzak mesafeden şutunda, top direğin üstünden farklı şekilde auta çıktı.

13. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde Hutchinson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale alanına düştü. Seken topu kafayla kaleye göndermek isteyen Mirin'in yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.

22. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza alanı dışından sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Hutchinson'un yakın mesafeden etkili vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle kornere çeldi.

31. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in sağdan kullandığı kornerde arka direkte bekleyen Mirin'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Gökhan Gönül'ün tamamlamak istediği meşin yuvarlak savunmanın müdahalesiyle altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Vida, topu filelere gönderdi: 0-1.

35. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan Arslan'ın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada Sivasspor beraberlik golünü buldu. Rybalka'nın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Diabate, Medel ve Lens'ten kurtularak sağ çaprazdan ceza alanına girdi. Diabate'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çaprazdan vuruşunda Karius'a da çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Öte yandan, ilk yarının ardından takımlar soyunma odasına giderken tribünden sahaya yabancı madde atıldı. O bölgede Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın başını tutarak yerde kaldığı görüldü. Burak daha sonra ayağa kalkıp soyunma odasına gitti.

İkinci yarı

61. dakikada Ljajic'in ceza yayı civarından yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

73. dakikada Burak Yılmaz'ın soldan ceza alanına ortasında Lens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada Ljajic'in sağdan ceza alanına ortasında Sivasspor savunmasının uzaklaştırmadığı top Burak Yılmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun çapraz pozisyondan yakın mesafeden vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, gole izin vermedi.

82. dakikada Rybalka'nın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

87. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz'ın ceza alanı dışından hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, üst direğe de çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

90+5. dakikada Dorukhan Toköz'ün ceza yayı civarından vuruşunda top kalecinin müdahalesinin ardından direkten oyun alanına döndü. Ceza alanında oluşan karambolde Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Önder Felek