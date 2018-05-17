Sivasspor'un yüzü evinde güldü





SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig'e bir sezon aradan sonra yeniden yükselen Demir Grup Sivasspor, bu sezon iç saha performansıyla göz doldurdu.



İç sahadaki tüm maçlarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, deplasmana oranla evinde daha başarılı bir performans sergiledi. İç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 31 puan toplamayı başaran Sivasspor, deplasmanda ise 16 karşılaşmada 18 puan kazandı.



Geride kalan periyotta ligde iç sahada en başarılı 5 takımdan biri olan kırmızı-beyazlılar, aynı başarıyı deplasmanda sergileyemedi.

İç sahada çıktığı 17 maçtan 9'undan galibiyetle, 4'ünden beraberlikle, 4'ünden ise mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, deplasmanda ise 1 maç eksikle 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti, 8 kez de rakiplerine boyun eğdi.



İç sahada rakip fileleri 26 kez havalandırıp kalesinde 20 gol gören Sivasspor, deplasmanda ki 16 maçında 18 gol attı, 28 gol yedi.







- Sivas'ta Galatasaray ve Beşiktaş'ı da yendi





Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u (2-0), Antalyaspor'u (3-1), Atiker Konyaspor'u (2-1), Medipol Başakşehir'i (1-0), Beşiktaş'ı (2-1), Galatasaray'ı (2-1), Osmanlıspor'u (3-2), Kardemir Karabükspor'u (1-0) ve Gençlerbirliği'ni (1-0) mağlup etmeyi başardı.



Sahasında Kayserispor'a (2-0), Göztepe'ye (3-2), Trabzonspor'a ve Fenerbahçe'ye (2-1) yenilen Sivasspor, Bursaspor (0-0), Teleset Mobilya Akhisarspor (1-1), Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor ile (2-2) berabere kaldı.





- Taraftarları yalnız bırakmadı





Demir Grup Sivasspor'u Spor Toto Süper Lig'de iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada taraftarları yalnız bırakmadı.

Maçlarını 27 bin 532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayan Demir Grup Sivasspor, iç sahada 17 maça çıktı. Geçen sezon TFF 1. Lig'de seyirci ortalaması 4 bin 970 olan kulüp, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de seyirci ortalamasını 10 bin 120'ye yükseltti. Taraftarlar, Yeni 4 Eylül Stadı'nı en çok ligin 29. haftasında Sivasspor'un 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe maçında doldurdu. Bu müsabakayı 17 bin 214 taraftar izledi.

İç sahadaki başarı çıtasını yükselten Sivasspor'un, Passolig Kart sayısında da artış oldu. Evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken kırmızı-beyazlı ekipte, Sivasspor logolu kart taşıyan taraftar sayısı ise 49 bin 199'a yükseldi.