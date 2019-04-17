Sivasspor'un yarım asırlık malzemecisi hayatını kaybetti





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, kulübün kurulduğu 1967 yılından itibaren 50 yıl boyunca hizmet eden, 21 kulüp başkanı ve 60'ı aşkın teknik direktör ile çalışan malzemeci Mahmut Kablan hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Sivas Numune Hastanesinde tedavi altında olan ve çalıştığı dönemlerde kırmızı-beyazlı ekibe çok büyük emekleri bulunan 80 yaşındaki Mahmut Kablan'ın sabah yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Mahmut Kablan'a yüce Allah'tan rahmet, başta Kablan ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kablan'ın cenazesinin bugün öğle vakti Çiçekli Cami'sinden kaldırılacağı duyuruldu.