SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un takım otobüsü yeniden tasarlandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin takım otobüsü komple boyanarak dış tasarımı da yeniden düzenlendi.

Demir Grup Sivasspor logosu tasarım içinde yer alırken beyaz forma ve sadelik ön plana çıkartıldı.

Otobüsün arka kısmında ise Sivas silüetine ve yan kısımlarında ise resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarına da yer verildi.

Tüm bakımları yaptırılan otobüs Sivasspor'un yeni sezona başlamasıyla birlikte futbolculara hizmet vermeye başlayacak.



