Sivasspor'un Hollanda kampı

SİVAS (AA) - Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını, Hollanda'da sürdüren Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Vitesse ile 1-1 berabere kaldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunun ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda sürdüren Sivasspor, kampın ilk hazırlık maçında Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden Vitesse ile karşılaştı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Vitesse Matavz golüyle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Demir Grup Sivasspor'dan Kone eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda kampının ikinci hazırlık maçında 29 Temmuz Pazartesi günü Ajax ile karşılaşacak.