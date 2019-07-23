SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Hollanda kampı başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'nun Gerede ilçesinde tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'ya gitti.
Kırmızı-beyazlılar, yarın Vitesse, 29 Temmuz Pazartesi Ajax ile karşılaşacak.
Hollanda kampının ardından 2 gün izin yapacak olan kırmızı-beyazlılar, 3 Ağustos'ta Sivas'ta yeniden topbaşı yapacak.
Sivasspor, ligin ilk haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.