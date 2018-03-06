Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift boşandı
Nevşehir’de 2017 yılında 535 çift...
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
banner254

Sivasspor'un hedefi üst sıralar

- Teknik direktör Aybaba: "Bir hedef koymuştuk; yukarılarda duralım, orada kalalım, hatta sezonu hedef olan bir yerde bitirelim, diye. Ona doğru gidiyoruz" - "(Kasımpaşa maçı) Önce onları durdurup sonra hızlı atak yapmamız lazım. Bizim için zor maç olacak"

06 Mart 2018 Salı 15:42
Sivasspor'un hedefi üst sıralar
banner230


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, hedeflerinin ligi üst sıralarda bitirmek olduğunu belirtti.

Aybaba, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde 4-1 galip geldikleri Antalyaspor maçının takıma moral verdiğini söyledi.

Hedeflerinin puan cetvelinde üst sıralarda yer almak olduğunu aktaran Aybaba, "Bir hedef koymuştuk; yukarılarda duralım, orada kalalım, hatta sezonu hedef olan bir yerde bitirelim, diye. Ona doğru gidiyoruz. Maç maç bakmamız lazım." dedi.

Ligde Kasımpaşa ile yapacakları maça değinen Aybaba, şöyle konuştu:

"Önümüzde çok ciddi bir rakip var, deplasmanda çok iyi oynuyorlar, çabuk atağa çıkıyorlar. Önce onları durdurup sonra hızlı atak yapmamız lazım. Bizim için zor maç olacak, şimdiden hazır olup çok ciddi konsantrasyonla seyircimizin de desteğiyle bu maçı kazanıp, önümüzdeki maçların analizlerine bakmamız lazım. Maç maç bakacağız, kazandıkça bakıp nerede olduğumuzu görüp, nereyi hedeflediğimizi görmek daha mantıklı. Oyuncuları da strese sokmaya gerek yok."

Futbolseverlere iyi, keyifli ve zevk veren futbol izlettirmek istediklerini vurgulayan Aybaba, "Takımımız artık bazı şeyleri hak ediyor. Sivas'ı, Sivasspor'u sevenler bu oyunculara hak ettiği şeyi versinler." ifadesini kullandı.

Aybaba, Kasımpaşa maçı öncesinde takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmadığını sözlerine ekledi.


- Antrenman


Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından idmanda, çift kale maç yapıldı.

Antrenmanda, sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Arouna Kone yer almadı.

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolSamet AybabaSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim