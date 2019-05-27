Sivasspor'un gollerinde yine Kone imzası





SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig'de sezonu 12. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli forveti Arouna Kone, 2018-2019'da 10 golle takımının skor yükünü taşıdı.

Süper Lig'de yaptığı 34 maçta 10 galibiyet ve 11 beraberlikle 41 puan toplayan Sivasspor, ligi 12. sırada tamamladı.

Ligde rakip fileleri 49 kez havalandıran Sivas ekibi, kalesinde ise 54 gol gördü. Sezon boyunca 13 futbolcunun gol sevinci yaşadığı kırmızı-beyazlılarda, yabancı oyuncular 31, yerli futbolcular 17 gol kaydetti. Sivasspor'un bir golünü de rakip oyuncu kendi kalesine attı.



Sivas temsilcisinin ligde attığı 49 golün 10'unda, 26 maçta bin 723 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli forvet Arouna Kone'nin imzası bulunuyor.

Performansıyla dikkatleri çeken Kone, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı. Kone, 2017-2018 sezonunda ligde 13 gol kaydetmişti.





- Sivasspor'un golcüleri





Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'in kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Robinho, kırmızı-beyazlı formayla attığı 8 golle öne çıkan isimlerden oldu. Robinho'yu 7 golle orta saha oyuncusu Emre Kılınç, 4'er golle forvet Muhammet Demir ve orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka takip etti.

Brezilyalı savunma oyuncuları Douglas ve David Braz ile tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın 3'er gol atma başarısı gösterdiği Sivasspor'da, devre arası transfer döneminde kırmızı-beyazlı ekibe dahil olan orta saha oyuncusu Diabate de 2 golle takımına katkı sağladı.

Sivas ekibinde Fatih Aksoy, Delvin N'Dinga, Özer Hurmacı ve Erdoğan Yeşilyurt, birer kez gol sevinci yaşadı.



Sivasspor'un ligin 32. haftasında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Göztepe maçında rakip takımın oyuncusu Berkan Emir, kendi kalesine gol atmıştı.





- Takımın vazgeçilmezi Hakan Arslan





Süper Lig'de 33 maçta 90'ar dakika forma giyerek 2 bin 970 dakika oyunda kalan orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Sivasspor'un vazgeçilmez ismi olarak dikkati çekti.

Hakan'ı 32 maçta 2 bin 819 dakika ile savunma oyuncusu Douglas, 31 karşılaşmada 2 bin 692 dakika ile stoper David Braz ve 31 mücadelede 2 bin 606 dakika ile orta saha oyuncusu Emre Kılınç takip etti.

Ligde forma giyen oyuncular arasında 9 maçta 176 dakika şans bulan orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, en az süre alan isim oldu. Uruguaylı kaleci Sergio Rochet ise hiç forma şansı bulamadan sezonu bitiren oyuncu olarak dikkati çekti.





- Kartlar





Demir Grup Sivassporlu futbolcular, 34 haftalık periyotta 3 kez kırmızı, 55 defa sarı kartla cezalandırıldı.

Sivasspor'un "en hırçın" ismi, 2 kırmızı ve 2 sarı kartla Douglas oldu.



Sivas temsilcisinde Douglas'ı 1 kırmızı, 3 sarı kartla Ziya Erdal, 10 sarı kartla David Braz, 5'er sarı kartla Hakan Arslan ve Uğur Çiftçi takip etti.