Sivasspor'un gollerinde Kone imzası





SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig'de sezonu 7. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli golcüsü Arouna Kone, 2017-2018 sezonunda 13 golle takımın skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkati çekti.



Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 34 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyetle 49 puan toplayan Sivasspor, ligi 7. sırada tamamladı.



Ligde rakip fileleri 45 kez havalandıran Sivas ekibi, kalesinde ise 53 gol gördü. Sezon boyunca 13 futbolcunun gol atma sevinci yaşadığı kırmızı-beyazlılarda, yabancı oyuncular 31, yerli futbolcular 12 gol kaydetti. Sivasspor'un iki golünü de rakip oyuncular kendi kalelerine attı.



Sivas temsilcisinin ligde attığı 45 golün 13'ünde, 33 maçta 2 bin 556 dakika sahada kalan Fildişi Sahilli forvet Arouna Kone'nin imzası bulunuyor.



Performansıyla dikkatleri çeken Kone, takımının en skorer oyuncusu olmayı da başardı.







- Sivasspor'un golcüleri







Kone'yi 8 golle orta saha oyuncusu Hakan Arslan, 6 golle Kongolu orta saha oyuncusu Thievy Bifouma takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekibe ara transfer döneminde dahil olan Brezilyalı yıldız Robinho, 4 golle takımına katkı sağlarken, orta saha oyuncuları Delvin Ndinga, Emre Kılınç ve Zoro Cyriac 2'şer gol atma başarısı gösterdi.

Sivas ekibinde John Boye, Mert Hakan Yandaş, Muhammet Demir, Serhiy Rybalka ve Vitaly Dyakov da birer kez gol sevinci yaşadı. Devre arasında Kardemir Karabükspor'a transfer olan Leandrinho da kırmızı-beyazlı formayla bir kez rakip fileleri havalandırdı.

Sivasspor'un, ligin 6. haftasında sahasında 3-2 kaybettiği Göztepe maçında rakip takımın oyuncusu Jahovic ile 32. haftada deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir maçında rakip takımın kalecisi Volkan Babacan, kendi kalesine gol atmıştı.





- İstikrar abidesi Bjarsmyr





Ligde 32 maçta 90'ar dakika forma giyerek 2 bin 880 dakika oyunda kalan savunma oyuncusu Mattias Bjarsmyr, Sivasspor'un istikrar abidesi olarak dikkati çekti.

Bjarsmyr'i 33 maçta 2 bin 752 dakika ile orta saha oyuncusu Emre Kılınç, 33 maçta 2 bin 712 dakika ile Hakan Arslan ve 31 maçta 2 bin 637 dakika ile Auremir Dos Santos takip etti.



Ligde forma giyen oyuncular arasında 2 maçta 4 dakika şans bulan ve devre arasında Kardemir Karabükspor'a transfer olan golcü oyuncu Ergin Keleş, en az süre alan isim oldu.





- Kartlar





Demir Grup Sivassporlu futbolcular, 34 haftalık periyotta 6 kırmızı, 65 sarı kartla cezalandırıldı.

Sivasspor'un en hırçın ismi 2 kırmızı ve 4 sarı kartla Delvin Ndinga oldu. x

Sivas temsilcisinde Ndinga'yı 1 kırmızı, 5 sarı kartla Bifouma, 1 kırmızı ve 3'er sarı kartla Kone ve Medjani takip etti.



Kırmızı-beyazlı ekipte sezon boyunca forma giyen 27 futbolcunun istatistikleri şöyle:







Futbolcu Maç Sayısı

Oynadığı Süre

Sarı Kart Kırmızı Kart Mattias Bjarsmyr 32 2 bin 8804 - Emre Kılınç 33 2 bin 750 5 - Hakan Arslan 33 2 bin 710 3 - Auremir Dos Santos 31 2 bin 636 3 - Arouna Kone 33 2 bin 556 3 1 Delvin Ndinga 27 2 bin 351 4 2 Ziya Erdal 28 2 bin 305 7 - Thievy Bifouma 29 2 bin 91 5 1 Carl Medjani 22 bin 664 3 1 Sergiy Rybalka 21 bin 327 5 - Sergio Rochet 15 bin 282 - - Tolgahan Acar 14 bin 236 - 1 Vitaly Dyakov 11 915 1 - Robinho 14 908 5 - Mert Hakan Yandaş 22 837 2 - John Boye 9 720 2 - Henri Saivet 12 674 - - Hakan Bilgiç 13 654 3 - Zoro Cyriac 19 600 1- Ali Şaşal Vural 6 540 - - Muhammet Demir 16 360 3 - Paul Papp 3 73 - - Rıdvan Şimşek (transfer) 12 638 3 - Elderson (transfer) 7 457 2 - Leandrinho (transfer) 4 236 - - Galip Güzel (transfer) 5 151 1 - Kerim Avcı (transfer) 1 13 - - Ergin Keleş (transfer) 2 4 - -