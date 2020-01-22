Sivasspor'un efsane kadrosundaki isimler şampiyonluğa inanıyor

SİVAS (AA) - Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında teknik direktörlüğünü yapan Bülent Uygun ile formasını terleten Hayrettin Yerlikaya, Mehmet Yıldız, Abdurrahman Dereli ve Murat Erdoğan, Sivasspor'un bu kez şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inanıyor.

Sivasspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiği sezonlarda teknik direktörlük görevinde bulunan Bülent Uygun, o dönem takımda kaptanlık yapan oyunculardan Hayrettin Yerlikaya ve Mehmet Yıldız ile Abdurrahman Dereli ve Murat Erdoğan, kırmızı-beyazlı ekibin bu sezonki performansını AA muhabirine değerlendirdi.

Bülent Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un kurumsal yapıyı oturtmuş, her anlamda istikrarlı bir kulüp olduğunu söyledi.

Türkiye'nin belki de en borçsuz kulübünün Sivasspor olduğunu dile getiren Uygun, şöyle konuştu:

"Yönetimsel olarak yakalanan devamlılık, ekonomik bağımsızlıkla birleşince ortaya büyük bir başarı çıktı. Sivasspor en önemli şampiyonluk adaylarından biri diyebiliriz. Benim zamanımda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la çekişiyorduk. Şimdi, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor da şampiyonluk yarışında. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, camialarının büyüklüğüyle yıllarca geriden gelseler de her zaman yarışın sonunda başardıklarını unutmamak lazım. Sivasspor için ise 'o sene bu sene' diyebiliriz. Anadolu'dan şampiyon çıkacağını Bursaspor göstermişti. Bizim zamanımızda böyle bir tribün desteği yoktu, seyirci diyebileceğimiz bir kitle vardı. Şimdi taraftar, ciddi bir itici güç olmuş durumda."

"Şampiyonluk ihtimali yüksek"

Uygun, takımın çok iyi durumda olduğunu vurgulayarak, "Sivasspor'un şampiyon olma ihtimali yüksek. Sivasspor yönetimi transferde doğru bir politika izledi. Hem kadro korundu hem de takviyeler yapıldı. Alternatifli bir takım oluşturuldu. Sivasspor Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek, şampiyonluk yarışındaki en büyük favori olduğunu göstermiş oldu. Diğer kulüplerin yaşadığı kaos, ekonomik ve teknik sorunlar, transfer problemleri Sivasspor ve Başakşehir'i bir değil, iki adım öne çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Hayrettin Yerlikaya

Sivasspor'da uzun yıllar forma giyen takım kaptanlarından sol bek Hayrettin Yerlikaya da kırmızı-beyazlı kulübün ligde inanılmaz bir hava yakaladığını belirtti.

"Sakatsız, kazasız belasız giderlerse yarım kalan işi tamamlayacaklarını düşünüyorum." diyen Hayrettin, diğer takımların Sivasspor kadar dirençli olmadığını savundu.

Hayrettin, kırmızı-beyazlı takımın kadro derinliğine sahip olmamasının tek dezavantaj olarak görülebileceğine işaret etti.

Mehmet Yıldız

Kırmızı-beyazlı formayı terleten takım kaptanlarından golcü oyuncu Mehmet Yıldız ise Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek çok büyük avantaj yakaladığını vurguladı.

Kulübün çok iyi bir yönetime sahip olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Yönetimsel olarak olaya bakışları çok profesyonel. Başkan Mecnun Otyakmaz ve diğerleri çok başarılı şekilde kulübü yönetiyor. Bu nedenle şampiyonluğun en büyük favorisi Sivasspor." dedi.

Takımla sürekli beraber olduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Çok iyi arkadaşlıkları var. Bu da başarının kilit noktası, inşallah bu arkadaşlığı sezon sonuna kadar korurlar ve ipi göğüslerler. Bizim dönemimize göre daha avantajlılar. Biz sadece bir rakiple yarışıyorduk, şimdi rakip sayısı daha fazla. Beşiktaş'ı kendi sahalarında yendiler. Şampiyonluk yolundaki iki rakipleriyle kendi sahalarında oynayacaklar, bu da önemli bir avantaj. İnşallah sezon sonunu iyi getirirler, şampiyonluk ipini göğüslerler."

Abdurrahman Dereli

Kırmızı-beyazlı ekiple şampiyonluk mücadelesi veren futbolculardan sağ bek Abdurrahman Dereli de takımı çok başarılı bulduğunu ve devamının geleceğine inandığını kaydetti.

"2007-2008 ve 2008-2009'daki oyuncu grubunun enerjisini, birlikteliğini bu takımda da görüyorum." diyen Dereli, şunları söyledi:

"O zamanki ekonomik şartlar, tesisleşme bugüne göre farklı. Antrenman metotları farklı. Biz o dönem daha az gol atıyorduk. Sivasspor ise maçları farklı kazanıyor. Daha iyi hücum yapıyorlar. Neden olmasın. İki yıl biz kaçırdık, bu yıl o yıl olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Avantajlar Sivasspor'un elinde. Şampiyon olmasını canıgönülden de isterim."

Murat Erdoğan

2008-2009 sezonunda Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu Murat Erdoğan da kırmızı-beyazlı kulübün sağlam yönetim yapısının oyuncuları her zaman hedefe doğru ittiğinin altını çizdi.

Sivas ekibinin çok değerli bir yönetime sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu yönetim tarzı takımın her zaman iddialı olmasını gerektiriyor. Biz de uzakta da olsak Sivasspor'un başarısından çok keyif alıyoruz. Bizim şampiyonluğa oynadığımız dönemde tesisleşme bu düzeyde değildi, yeni stat yoktu. Bu geçişi çok başarılı sağladılar. Rıza hocanın transfer hamleleri de çok yerinde olunca başarı geldi." şeklinde konuştu.

Sivasspor'un kendi dönemlerine göre daha iddialı olduğunu belirten Erdoğan, "Sonuna kadar götürebileceğini Beşiktaş galibiyetiyle gösterdi. Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek şampiyonluğa aday olduğunu çok net şekilde ortaya koydu. Buradaki en önemli şey sakatlık ve cezalıların oluşmaması. Çok alternatifli kadroya sahip değiller. Sivasspor, sakat ve cezalı oyuncu olmadan yoluna devam ederse şampiyonluğun en büyük favorisidir."