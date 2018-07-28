Sivasspor'un Bolu kampı sona erdi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un Bolu'da sürdürdüğü ikinci etap kamp çalışmaları sona erdi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre 12 Temmuz'da Bolu'nun Karacasu beldesinde toplanan Sivasspor, kamp süresince günde çift antrenman yaptı.

Yeni sezona yoğun bir tempoyla hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Spor Tesisleri'nde son çalışmasını yaparak 17 günlük Bolu kampını tamamladı.

Kamp süresince 4 hazırlık maçı yapan Sivasspor, ilk hazırlık maçında İran temsilcisi Traktör Sazi ile 1-1 berabere kaldı, ikinci karşılaşmada Azerbaycan ekibi Sebail'i 2-1 mağlup etti. Üçüncü hazırlık müsabakasında Boluspor'a 3-1 yenilen Sivas ekibi, son hazırlık maçında ise Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Hazırlık maçlarında, Mert Hakan Yandaş 3, Arouna Kone, Paul Papp ve Zoro Cyriac birer kez gol sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlı ekip ligin ilk haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Sivas'ta devam edecek.

Demir Grup Sivasspor, ligin 1. haftasında 11 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek.