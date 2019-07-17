Sivasspor'un Bolu kampı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor.



Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlılar Bolu'nun Gerede ilçesindeki kamp çalışmaları kapsamında akşam saatlerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Ankara Sivasspor Futbol Okulu öğrencileri ve İstanbul Sivasspor Taraftar Derneği, Sivasspor'u kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir süre sohbet eden Ekinci, kırmızı-beyazlılara yeni sezonda başarı diledi. Futbol okulu öğrencileri ile taraftarlar da futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Kampın 12. gününü geride bırakan Sivasspor, yarın hazırlık maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Topuk Yaylası'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak ve taraftara kapalı olacak.