Sivassporlu Ziya Erdal, sağlık kontrolünden geçti





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Ziya Erdal, sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2 Temmuz'da kulüp tesislerinde yeni sezon için topbaşı yapacak Demir Grup Sivasspor'da futbolcuların sağlık kontrolleri başladı.

Takım kaptanı Ziya Erdal, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesinde birtakım sağlık testlerine tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Ziya Erdal, efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları bölümlerinde muayene edildi. Ziya'nın sağlık kontrolleri, ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.