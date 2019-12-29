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Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Bırakıp gitmek bana yakışmaz

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı ekibi yarı yolda bırakıp gitmeyeceğini ifade etti.

Spor 29.12.2019, 21:53
Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Bırakıp gitmek bana yakışmaz
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Bu sezonki başarılı performansıyla birçok kulüple adı anılan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ligin ikinci yarısında da kırmızı-beyazlı ekiple olacağını belirtti.

Mert Hakan Yandaş, "2020'ye Bursa'da ailemle gireceğim. Sonrasında Sivas'a geleceğim. Transferi konuşmak bana yakışmaz, yönetim ne derse o olur. Transfer nasip işi, yarı yolda bırakıp gitmek bana yakışmaz." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 4'ü ligde 1'i de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 5 gole imza attı.

Mert Hakan Yandaş'ın 31 Mayıs 2020'ye kadar Sivasspor Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.

#spor
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