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Sivassporlu Mert Hakan Yandaş: Bırakıp gitmek bana yakışmaz
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı ekibi yarı yolda bırakıp gitmeyeceğini ifade etti.
Spor 29.12.2019, 21:53
Bu sezonki başarılı performansıyla birçok kulüple adı anılan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ligin ikinci yarısında da kırmızı-beyazlı ekiple olacağını belirtti.
25 yaşındaki oyuncu bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 4'ü ligde 1'i de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 5 gole imza attı.
Mert Hakan Yandaş'ın 31 Mayıs 2020'ye kadar Sivasspor Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor.
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