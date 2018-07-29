Sivassporlu futbolcu Emre Kılınç evlendi





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor'un başarılı futbolcusu Emre Kılınç evlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Kılınç'ın hayatını Tuğba Sapankaya ile birleştirdiği bildirildi.

Sakarya'da gerçekleştirilen düğün töreninde, genç çiftin nikah şahitliğini kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Tamer Tuna'nın yaptığı, takım arkadaşlarının da 23 yaşındaki futbolcuyu bu mutlu gününde yalnız bırakmadığı aktartıldı.

Açıklamada, "Demir Grup Sivasspor ailesi olarak Kılınç çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



