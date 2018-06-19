Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt, sağlık kontrolünden geçti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Erdoğan Yeşilyurt, sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Altınordu’dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'a, Acıbadem Kocaeli Hastanesi’nde sağlık kontrolleri yapıldı.

Erdoğan Yeşilyurt, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Yeşilyurt’un sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin ardından tamamlandı.