Sivassporlu Arouna Kone:





SİVAS (AA) - Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un golcü oyuncusu Arouna Kone, sezonun ilk yarısını zirvede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Arouna Kone, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde bulundukları konumdan mutlu olduklarını belirtti.

Ligdeki maçların her birine ayrı konsantrasyonla hazırlandıklarını dile getiren Kone, "Takım arkadaşlarımızla, buradaki oluşumla ilgili hedeflerimiz var. İlk yarıyı umarım lider bitiririz. İlk yarıyı lider bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Tek amacının takımının başarısı olduğunu aktaran Fildişi Sahilli futbolcu, "Bireysel bir hedefim yok, takım hedeflerim var. Takım hedeflerimiz de liderliği korumak. Böyle başladığımız sezonu iyi bitirmek isteriz, iyi yerlerde bitirmek isteriz. Umarım bu gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

Taraftarın kendisine olan ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirten 36 yaşındaki oyuncu, "Üç senedir buradayım ve taraftarımız yoğun ilgi gösteriyor. Sokağa çıktığımda beni sevinçle, güzel bir şekilde karşılıyorlar. İnşallah uzun yıllar devam edeceğiz. Çünkü burası benim evim gibi." değerlendirmesinde bulundu.

- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından futbolcular, üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla devam etti.

Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra Malatya'ya hareket edecek.