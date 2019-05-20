Sivasspor'dan iftar programı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Kulübü, Sivas'ta görev yapan ve geçmiş yıllarda kente çeşitli hizmetlerde bulunan bürokratlar için Ankara'da iftar programı düzenledi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı iftar programı, kırmızı-beyazlı ekibin eski futbolcusu Mehmet Yıldız'ın Ankara'da yeni açtığı lokantada gerçekleştirildi.

Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Ulaş Karasu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, daha önce Sivas'ta görev yapmış valiler, emniyet yetkilileri, siyasiler, kurum müdürleri, Ankara'da görev yapan Sivaslı bürokratlar ile teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Otyakmaz, programda yaptığı konuşmada, "Ramazan ayı ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olsun. Amacımız Sivaslı değerli büyüklerimizi bir araya getirmek hem de Sivas'a hizmet etmiş değerli bürokratlarımızla bir araya gelip hasbihal etmekti. Bugün burada bulunan herkesin ortak noktası Sivas ve Demir Grup Sivasspor sevgisi. Katılımlarınızdan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Biz de bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Sivasspor Yönetim Kurulunun Ankara'da güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, katılanlara teşekkür etti.