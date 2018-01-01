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Sivasspor'dan futbol akademisi projesi

- Kırmızı-beyazlı kulübün genç yetenekleri belirlediği futbol okuluna girmek isteyenler için kayıt süreci başladı

01 Ocak 2018 Pazartesi 13:12
Sivasspor'dan futbol akademisi projesi
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SİVAS (AA) - Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un "Futbol Akademi Projesi" kapsamında açtığı futbol okuluna kayıtlar başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbol okulu, 27 Ocak'ta çalışmalara başlayacak ve futbolculara yıl boyu kesintisiz futbol eğitimi verecek. Futbol okuluna 2005 ila 2010'da doğan çocuklar kayıt yaptırabilecek.

Kentteki bir halı sahada cumartesi ve pazar günleri verilecek futbol eğitimine kayıt yaptırmak isteyenler, forma, şort, tozluk, eşofman takımı ve çantadan oluşan malzeme seti ve 6 aylık futbol eğitimi için ilgili banka şubesine 200 lira ücret yatıracak.

Çocuklara malzeme teslimi 10 Ocak'ta yapılacak. Futbol okulunda eğitim ise 27 Ocak'ta başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolFutbol AkademisiSÜPER LİGSÜPERLİG
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