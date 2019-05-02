Sivasspor'dan ağız ve diş sağlığına destek

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi arasında protokol imzalandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yöneticilerine teşekkür eden Otyakmaz, "Buradaki amacımız, hedefimiz ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak. Çok önem verdiğimiz alt yapıdaki değerli oyuncularımıza, çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı eğitimini vermek ve bu alışkanlığı edinmelerini sağlamak. Bu yüzden Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Hastane Başhekimi Fuat Şen ise protokol kapsamında Sivasspor A Takımı ve alt yapı futbolcularının sağlık taramaları ve tedavilerinin yapılacağını, oral hijyen, dental travma ve beslenme konusunda eğitimler verileceğini bildirdi.

Sporcunun sağlıklı olmasının her anlamda başarı getireceğini ifade eden Şen, "Sağlık ağızdan başlar' sloganıyla inşallah bu yaptığımız protokolle birlikte tüm Türkiye'ye örnek oluruz. Kulüp çalışanlarımız ve ailelerini de bu protokole dahil edip hastanemizde gerekli taramalarını yapıp tedavileri yapılacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Otyakmaz ve Şen karşılıklı olarak protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında Sivasspor futbolcuları, kulüp çalışanları ve ailelerinin tedavileri Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde yapılacak.