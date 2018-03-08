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Sivasspor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

- Teknik direktör Samet Aybaba ve bazı futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

08 Mart 2018 Perşembe 19:17
Sivasspor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Samet Aybaba ve bazı futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Teknik direktör Samet Aybaba ile futbolculardan Aroune Kone, Tolgahan Acar, Mert Hakan Yandaş ve Muhammet Demir, kulübün resmi internet sitesi için kamera karşısına geçti.

Aybaba, mesajında "Kadın anadır, bacıdır, yardır. Çocuk evlattır, torundur. Dünyadaki bütün kadınlar ve çocuklar onlarla aynı değerdedir. Onlara şiddet ve istismar uygulayanlar bizden değildir. Onlara şiddet ve istismar uygulanmasına göz yumanlar da bizden değildir. Bu tür platformlara katılmayanlar da bizden değildir." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Aroune Kone ise bugünün Dünya Kadınlar Günü olduğunu hatırlatarak, "Tüm dünyadaki kadınların gününü kutlamak istiyorum. Tüm dünyaya sesleniyorum, kadına şiddete hayır." dedi.

Kaleci Tolgahan Acar, orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve golcü oyuncu Muhammet Demir de mesajlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan video, kısa sürede büyük beğeni aldı.

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolKadına şiddete HayırSamet Aybaba
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