Sivasspor'da Ziya ve Mert Hakan'ın tedavileri sürüyor

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, savunma oyuncusu Ziya Erdal ve orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Ziya Erdal'ın ligin 26. haftasında deplasmanda Bursaspor ile yapılan karşılaşmanın 23. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etiği anımsatıldı.

Ziya'nın sağlık kontrolünde sol ayak iç yan bağlarında esneme tespit edildiği belirtilen açıklamada, orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın ise Bursaspor maçı öncesi yapılan antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandığı ve sol iç yan bağlarında esneme meydana geldiği aktarıldı.

Kulübün sağlık ekibinin Ziya ve Mert Hakan'ın tedavisine başladığı belirtildi.