Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.
Kulübün açıklamasına göre Karacasu beldesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalıştı.
Kondisyon ve denge çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.
İdmana kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Aydın Karabulut da katıldı.
Demir Grup Sivasspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.