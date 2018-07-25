Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor.

Kulübün açıklamasına göre Karacasu beldesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalıştı.



Kondisyon ve denge çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti.

İdmana kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Aydın Karabulut da katıldı.

Demir Grup Sivasspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.