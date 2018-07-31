Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 günlük Bolu kampını tamamlayarak Sivas'a dönen kırmızı-beyazlı ekip, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam etti.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde şut çalışması yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



