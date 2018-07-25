Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı otelin fitness salonunda sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Karacasu beldesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı ekip, günün ilk çalışmasını antrenman sahasında gerçekleştirdi.
Daha sonra fitness salonuna geçen futbolcular, koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışma ile günü noktaladı.
Demir Grup Sivasspor, kampın son hazırlık maçını yarın saat 16.00'da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile yapacak.