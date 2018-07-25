Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı otelin fitness salonunda sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezona Bolu'nun Karacasu beldesinde hazırlanan kırmızı-beyazlı...