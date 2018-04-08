Sivasspor'da sezonun en farklı yenilgisi





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 5-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, bu sezonki en farklı yenilgisini yaşadı.



Demir Grup Sivasspor, 2017-2018 sezonunda 28 haftalık bölümde 11. kez mağlup oldu. Sezona deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 yenilerek başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 3. haftada deplasmanda Galatasaray'a 3-0, 4. haftada evinde Kayserispor'a 2-0 kaybetti. Ligin 6. haftasında sahasında Göztepe'ye 3-2 yenilen Demir Grup Sivasspor, 12. haftada da Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup oldu. 13. haftada Trabzonspor ile yaptığı karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 14. haftasında Gençlerbirliği'ne 4-0 yenildi.

Ligin 19. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, 23. haftada ise yine dış sahada Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 26. haftada deplasmanda Bursaspor'a 1-0 kaybetti.

Ligin 28. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 5-0 kaybeden Sivasspor, bu sezonki en farklı yenilgisini aldı.

Ligde 28 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, bu süreçte kalesinde 43 gol gördü, rakip fileleri 37 kez havalandırdı.





- Sivasspor'un deplasman karnesi zayıf





Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon geride kalan 28 haftalık periyotta 14 kez deplasman maçına çıktı. Dış sahada kötü bir performans ortaya koyan kırmızı-beyazlılar, 14 karşılaşmadan sadece 4'ünü kazanırken, 2 maçta rakipleriyle puanları paylaştı, 8 karşılaşmada ise rakiplerine boyun eğdi.

Demir Grup Sivasspor, dış sahada oynadığı karşılaşmalarda Osmanlıspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını kazanırken, Aytemiz Alanyaspor ve Kayserispor ile berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı 14 karşılaşmadan 8'ini kazandı, 3 kez rakipleriyle puanları paylaştı 3 kez de mağlup oldu.



