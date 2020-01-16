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Sivasspor'da Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı

Demir Grup Sivasspor'da Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın sözleşmesinin askıya alındığı duyuruldu.

Spor 16.01.2020, 19:04
Sivasspor'da Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı
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SİVAS (AA) - Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Serhiy Rybalka ile aramızdaki mevcut TFF profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

Rybalka, bu sezon oyuna sonradan dahil olduğu Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında kırmızı-beyazlı formayı giymişti.


#Demir Grup Sivasspor #Futbol #Sergiy Rybalka #spor
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