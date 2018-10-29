Sivasspor'da kupa mesaisi





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 31 Ekim Çarşamba günü deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Tamer Tuna, kupa maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Kupa maçında ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculardan oluşan bir kadro ile sahaya çıkacaklarını dile getiren Tuna, "Türkiye Kupası her zaman önemli ama finale gidene kadar olan kısım zorlayıcı ve lig etabından da önemli. Kadro derinliği olan takımlar için avantaj olabiliyor fakat biz o konuda biraz sorunluyuz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyunculardan bazılarının da bu maçta oynayacağını aktaran Tuna, "Hem sakatlıklar hem de kadro derinliğimizin kısıtlı olması nedeniyle öyle bir seçeneğimiz var. Çarşamba günü de Bodrumspor'a karşı turu geçmek için iyi bir mücadele ve oyun ortaya koyacağız." diye konuştu.





- "Yukarılara çıkmak zorundayız"





Ligde dün Kayserispor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmayı da değerlendiren Tuna, şunları kaydetti:

"Kayserispor ya da daha önceki maçlarımızda futbol adına ne gerekiyorsa yapabilen bir Sivasspor var. Gerçekler hep sonuçla ilgili, sonucu almadığınızda sizi bir yere getirmediğini biliyoruz. Biz sonucu alamadığımız için iyi oyunumuzun, futbola katkımızın, pozisyon, 18 içerisinde topla buluşma, orta sayısı ve bunların verimliliğe dönüşmesi adına çok iyi şeyler yapmamıza rağmen maalesef golü atamadığımız için bunun bedelini de bugüne kadar çok ağır şekilde ödedik ve 10 puanda kaldık. Yukarılara çıkmak zorundayız, bunun için daha da gelişmemiz gereken yönler var. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Kupa maçı sonrası Konyaspor karşılaşması çok önemli ama biz ortaya koyduğumuz iyi oyundan sonuç almadığımızda maalesef söylediğim şekilde hem moral hem de puan açısında kötü bir noktada kalabiliyoruz. İyileştirmek istiyoruz, inşallah bunu da sağlayacağız."



Sezon başında transfer konusunda hata yaptıklarını vurgulayan Tuna, ligde iyi futbolcuların bulunduğunu, bunların dışında da yapılan hataları affetmeyen oyuncuların olduğunu dile getirdi.

"Futbol adına yapılması gereken ne gerekiyorsa bunları yapabilen bir takımken maalesef kazanan takım olamıyorsunuz. Bu da bazen oyuncu özelliği ile alakalı." diyen Tuna, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezon başında transferle alakalı hatalar yaptığımı düşünüyorum. Çünkü hem ekonomik şartları hem de Sivasspor'un menfaatini düşünerek bazı konularda kariyerimi bile etkileyecek seçimleri yapmadım. Bunları yapan takımların sonuç anlamında bazen size avantajları olabiliyor ama futbol bu. Sahada gerçekleştirdiğimiz antrenmanları ya da analizlerde yapmak istediklerimizi bütün maçlarda ortaya koyan bir takım olarak iç huzurum sağlam ama moral olarak sonuçta tabii ki iyi değiliz."





- Antrenman





Teknik direktör Tuna yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Kayserispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise suni sahada pas ve şut çalıştı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana hafif sakatlığı bulunan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş katılmazken, Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Robinho ise takımdan ayrı koştu.

Diğer yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve futbolcular, Türk bayrağı önünde basın mensuplarına poz verdi.

Demir Grup Sivasspor, kupa maçı için yarın Bodrum'a gidecek. Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki mücadele, 31 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak.