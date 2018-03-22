Sivasspor'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 30 Mart Cuma günü sahasında Kardemir Karabükspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları üzerinde durdu.

Taktiksel çalışmaların da yapıldığı antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

İdmana, ülkelerinin milli takım kamplarında olan Carl Medjani, Thievy Bifouma ve Delvin Ndinga, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Ziya Erdal ile izinli Arouna Kone katılmadı.

Öte yandan, Vali Aydın Güçlü İlkokulu ile Celal Bayar Ortaokulu öğrencileri, antrenmandan önce futbolcularla bir araya geldi. Öğrenciler, imza aldıkları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.