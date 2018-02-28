Sivasspor'da gözler Antalyaspor maçına çevrildi





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Antalyaspor maçında iyi futbol oynayarak galip gelmek istediklerini söyledi.

Aybaba, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, 1-0 yenildikleri Göztepe maçında takımın genel isteğinden memnun olduğunu belirtti.

Rakiplerini daha fazla zorlamaları gerektiğini vurgulayan Aybaba, "5 atak yerine 10 atak, 4 vuruş yerine 8 vuruş yapmamız lazım. Çünkü artık karşı takımlar da ciddi ciddi hedef peşindeler. Kimi kümede kalmaya, kimi UEFA'ya, kimi şampiyonluğa oynuyor. Bizim onları aşmamız için hem tempomuzu hem hızlı çıkışı arttırmamız lazım. Ayrıca daha çok şut atmamız ve iyi pozisyon da almamız lazım. Bunları gerçekleştirirsek bundan sonraki deplasman maçlarında istediğimiz 3 puana kavuşabiliriz." diye konuştu.

Aybaba, hafta sonu deplasmanda Antalyaspor ile yapacakları maçın zor geçeceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Lige iyi bir kadroyla başladılar. Futbolda bazen olmuyor. Söylediğim özellikleri sahaya yansıtmamız lazım. Rakipleri zorlamaya başlamamız lazım. Kaliteli oyuncularımız var. Bizim için artık her vuruşumuz önemli. Araya koşular, duran toplar çok önemli. Bu kalitede oyuncularımız var. Kone sakatlık dönemini çabuk atlattı. Farklı bir şey çıkmasın diye biraz dinlendirdik, beklettik. İyi bir maç olacak. İyi bir takımız. Bunu sahaya yansıtıp galibiyet almak istiyoruz."





- Antrenman





Sivasspor, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların top kapma çalışması yaptığı idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.