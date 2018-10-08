Sivasspor'da Fenerbahçe mesaisi çarşamba başlayacak

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, futbolculara 2 gün izin verildi.
Ligde dün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile 4-4 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Tamer Tuna futbolculara 2 gün izin verdi.
Ligin 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılarda futbolcular, 10 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da kulüp tesislerinde toplanarak karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe 20 Ekim saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.