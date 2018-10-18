Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman taktik ve çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yöneticiler de takip etti.



Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.