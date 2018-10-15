Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına ve taraftara kapalı...