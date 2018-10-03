Sivasspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. El topu oynayan futbolcular daha sonra idmanı çift kale maçla sürdürdü.

Antrenmana, sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ve Delvin N'Dinga katılmadı.

Bu arada Türkiye Kadınlar 2. Lig ekiplerinden Gazi Lisesi Futbol Takımı, idman öncesinde teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcular ile kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Tuna, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünyadaki kadın futbolunun yerini bilen bir teknik adam olduğunu söyledi.

Gazi Lisesi Futbol Takımı'nın da çok önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Tuna, "Bayan futbol takımına destek ve yanında olma anlamında çok aşağılarda kalan bir ülkeyiz. Bu konuda destek olunması gerekiyor, bunun farkındayız, Sivasspor olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.

Sivas'ı temsil eden Gazi Lisesi'nin çok önemli bir yerinin olduğunu dile getiren Tuna, futbolun karakter ve sportif değerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Tamer Tuna, Sivasspor olarak Gazi Lisesi Kadın Futbol Takımı'na gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Gazi Lisesi Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Nevzat Ercanlı ise teknik direktör Tuna ve futbolculara teşekkür etti.



