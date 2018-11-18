Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüp tesislerinde, teknik sorumlu Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular gruplar halinde çalıştı. Futbolculardan Robinho, Arouna Kone, Carl Medjani, Ziya Erdal ve Douglas Santos salonda çalışırken, ligde fazla forma şansı bulamayan futbolcular ise 21 yaş altı takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Diğer gruptaki futbolcular ise ısınma hareketleri, pas ve şut çalışması üzerinde durdu.

İdmanda, sakatlıkları bulunan kaleci Tolgahan Acar ile orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.